Петиция "Путина под трибунал" на международной платформе Avaaz набрала более 1,8 млн. подписей
Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию под названием "Путина под трибунал" о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины
Это поможет привлечь российское политико-военное руководство к ответственности, сообщили в МИДе.
В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые призвал международное сообщество создать спецтрибунал для руководства РФ. Эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, Парламентской Ассамблеи НАТО и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Кроме того, с марта более 1,8 миллиона человек подписали соответствующую петицию на Avaaz – это платформа международной организации, которая продвигает действия активистов и занимается сбором подписей и рассылкой петиций по всему миру.
Эта петиция должна достичь отметки в 2 миллиона подписей. В МИД Украины указывают, что российские власти требуют от Avaaz удалить ее.
"Общественная поддержка этой идеи во всем мире очень важна. Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира об ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой", - отметили в МИД.
Подписать петицию «Путина под трибунал» можно здесь .
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