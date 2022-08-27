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Главная война с Россией Петиция "Путина под трибунал" на международной платформе Avaaz набрала более 1,8 млн. подписей

Петиция "Путина под трибунал" на международной платформе Avaaz набрала более 1,8 млн. подписей

27 августа, 2022 суббота
02:51
война с Россией

Министерство иностранных дел Украины призывает поддержать петицию под названием "Путина под трибунал" о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины

Это поможет привлечь российское политико-военное руководство к ответственности, сообщили в МИДе.

В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые призвал международное сообщество создать спецтрибунал для руководства РФ. Эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, Парламентской Ассамблеи НАТО и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Кроме того, с марта более 1,8 миллиона человек подписали соответствующую петицию на Avaaz – это платформа международной организации, которая продвигает действия активистов и занимается сбором подписей и рассылкой петиций по всему миру.

Эта петиция должна достичь отметки в 2 миллиона подписей. В МИД Украины указывают, что российские власти требуют от Avaaz удалить ее.

"Общественная поддержка этой идеи во всем мире очень важна. Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира об ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой", - отметили в МИД.

Подписать петицию «Путина под трибунал» можно здесь .

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Владимир Путин
воєнні злочини Росії
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