Это поможет привлечь российское политико-военное руководство к ответственности, сообщили в МИДе.

В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые призвал международное сообщество создать спецтрибунал для руководства РФ. Эта идея получила поддержку юридического сообщества и гражданского общества, ПАСЕ, Европарламента, Парламентской Ассамблеи НАТО и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Кроме того, с марта более 1,8 миллиона человек подписали соответствующую петицию на Avaaz – это платформа международной организации, которая продвигает действия активистов и занимается сбором подписей и рассылкой петиций по всему миру.

Эта петиция должна достичь отметки в 2 миллиона подписей. В МИД Украины указывают, что российские власти требуют от Avaaz удалить ее.

"Общественная поддержка этой идеи во всем мире очень важна. Avaaz призвал сторонников петиции собрать больше подписей, чтобы достичь отметки в 2 миллиона. Мы присоединяемся к Avaaz и призываем поддержать петицию. Должны доказать российским лидерам, что их преступления не останутся безнаказанными и что позиция мира об ответственности за тяжкие преступления, совершенные российскими чиновниками и военными в Украине и против нее, остается жесткой", - отметили в МИД.

Подписать петицию «Путина под трибунал» можно здесь .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb