Петиция против отключения Эспрессо, 5 канала и Прямого набирает нужное количество голосов, но пользователи жалуются на "технические неурядицы"
Петиция против отключения Эспрессо, 5 канала и Прямого из цифровой сети Т2 на сайте правительства по состоянию на вечер 30 июня набрала более 24 тыс. голосов за необходимые для рассмотрения 25 тыс., но пользователи массово жалуются на проблемы с регистрацией и отсутствием кодов подтверждения
Об этом сообщает 5 канал .
О технических проблемах в работе сервиса электронных петиций украинцы пишут в соцсетях.
В частности, пользователи жалуются на то, что в течение длительного времени не удается зарегистрировать свой голос: то возникают проблемы с отправкой SMS, то система не находит электронный адрес, то не подтверждает код доступа.
5 канал отмечает, что только в соцсети Facebook эту петицию распространили около 44 тыс. пользователей.
"То есть, судя по всему, можно с уверенностью сказать, что, по меньшей мере, столько же лиц ее подписали", - предполагает канал.
- Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
- Сотрудники "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и главы Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков из 23 марта. Однако этого так и не произошло.
- Госспецсвязи заявила , что "Эспрессо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
- По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Эспрессо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.
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