Петиция против отключения Эспрессо, 5 канала и Прямого набирает нужное количество голосов, но пользователи жалуются на "технические неурядицы"

Об этом сообщает 5 канал .

О технических проблемах в работе сервиса электронных петиций украинцы пишут в соцсетях.

В частности, пользователи жалуются на то, что в течение длительного времени не удается зарегистрировать свой голос: то возникают проблемы с отправкой SMS, то система не находит электронный адрес, то не подтверждает код доступа.

5 канал отмечает, что только в соцсети Facebook эту петицию распространили около 44 тыс. пользователей.

"То есть, судя по всему, можно с уверенностью сказать, что, по меньшей мере, столько же лиц ее подписали", - предполагает канал.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

Сотрудники "Эспрессо", "Прямого" и "5 канала" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на отключение госконцерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2. При этом журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире совместного телемарафона заявил, что "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" якобы "решили делать собственное шоу и могут возвращаться на марафон", но журналисты опровергли его слова, назвав их ложными. Коллективы каналов напомнили, что обращались в СНБО и Нацсовет по телерадиовещанию о присоединении их к телемарафону. В частности 19 марта "Свободные медиа" обратились в Нацсовет, СНБО и Минкульт с просьбой предоставить "5 каналу" и "Прямому" эфирное время в национальном марафоне и включить их в редакционную группу и получили от министра и главы Нацсовета подтверждение о выделении временных промежутков из 23 марта. Однако этого так и не произошло.

Госспецсвязи заявила , что "Эспрессо" выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

По данным издания "Детектор Медиа", в мае 2022 года Эспрессо стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb