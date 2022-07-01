Петиция против отключения Еспресо, 5 канала и Прямого набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Об этом свидетельствуют данные на сервисе электронных петиций.

Петиция № 41/004163-22еп была зарегистрирована 18 апреля 2022 г.

"4 апреля государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя. Вещание украинских независимых телеканалов Еспресо, 5-го и Прямого было незаконно прекращено в период, когда в Украине продолжается война с Россией, в том числе информационная .

Свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует. Такими действиями фактически ограничивается свобода слова", – сообщают в петиции.

Отмечают, что незаконное выключение из эфира украинских телеканалов может подвергнуть сомнению соответствие Украины критериям членства в ЕС и готовность охранять свободу слова.

"Мы убеждены, что, только соблюдая единую информационную политику, принципы свободы слова и верховенства права, нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую победу Украины над агрессором", - говорится в петиции.

4 апреля Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, в СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с письмами об отключении вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

9 мая Госспецсвязи заявила , что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.

30 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что каналы так называемого пула Петра Порошенко (5 канал, Прямой и Еспресо) выключили из цифрового эфира, потому что частично они транслировали П. Порошенко, это якобы несет вред из-за "нарциссизма" экс-президента и это вопрос Совбеза.

По данным издания "Детектор Медиа", телеканал Еспресо оказался среди лидеров по количеству просмотров видео, загруженных на YouTube в течение мая.

По состоянию на 30 июня петиция набрала более 24 тыс. голосов, из необходимых для рассмотрения 25 тыс., но пользователи массово жаловались на проблемы с регистрацией и отсутствие кодов подтверждения.

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