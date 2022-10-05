Об этом идет речь на странице электронных обращений.

Автор такого документа - Тарас Сивуха. В тексте он подчеркивает, что возможность уезжать должна быть у всех студентов-мужчин зарубежных вузов.

"Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18-60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Речь идет о тех, кто поступил до 24 февраля 2022 года и после этой даты", – говорится в петиции.

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По словам мужчины, что на границе действуют "негласные" правила, потому что выпускают с документами, которых нет в официальном перечне. Вместе с тем, запретом на выезд ограничивают определенные права и свободы.

"Каждый имеет право на образование и научную или творческую самореализацию в независимости от возраста или половую принадлежность гражданина. Образование – это инвестиция в будущее и способ построения общества уровня Европейского Союза. Мы не можем быть европейцами с советским менталитетом и способами урегулирования вопросов прав человека", – добавляет автор петиции.

В настоящее время петиция насчитывает 25 118 подписей.

С приближением учебного года все более актуальной становилась тема выезда студентов иностранных учебных заведений за границу. После 14 сентября пограничники сообщили, что начали действовать ограничения по пропуску студентов за границу.

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