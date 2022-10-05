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Петиция по выезду за границу студентов-мужчин набрала необходимые 25 тыс. голосов

5 октября, 2022 среда
06:00
Общество

Петиция на сайте президента об отмене запрета на выезд мужчинам, которые являются студентами иностранных вузов, набрала необходимое количество подписей для рассмотрения. На нее должен отреагировать Владимир Зеленский

Об этом идет речь на странице электронных обращений.

Автор такого документа - Тарас Сивуха. В тексте он подчеркивает, что возможность уезжать должна быть у всех студентов-мужчин зарубежных вузов.

"Прошу официально предоставить разрешение на пересечение государственной границы студентам-мужчинам (18-60 лет), которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам бакалавра, магистратуры или аспирантуры. Речь идет о тех, кто поступил до 24 февраля 2022 года и после этой даты", – говорится в петиции.

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По словам мужчины, что на границе действуют "негласные" правила, потому что выпускают с документами, которых нет в официальном перечне. Вместе с тем, запретом на выезд ограничивают определенные права и свободы.

"Каждый имеет право на образование и научную или творческую самореализацию в независимости от возраста или половую принадлежность гражданина. Образование – это инвестиция в будущее и способ построения общества уровня Европейского Союза. Мы не можем быть европейцами с советским менталитетом и способами урегулирования вопросов прав человека", – добавляет автор петиции.

В настоящее время петиция насчитывает 25 118 подписей.

  • С приближением учебного года все более актуальной становилась тема выезда студентов иностранных учебных заведений за границу. После 14 сентября пограничники сообщили, что начали действовать ограничения по пропуску студентов за границу.

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Украина
Владимир Зеленский
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