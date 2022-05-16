Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Определенные изменения произошли. Началась огласка. К объединению родителей начали обращаться издания "The Independent", "Deutsche Welle", большое количество украинских ресурсов, больше обратной связи начали ощущать от власти. Мы сделали петицию – обращение родителей ко всему миру" с требованием экстракции, которая набрала уже 1,5 млн. голосов. Я считаю, что это неплохая цифра", - подчеркнул Сухарников.

Также отец бойца "Азов" добавил, что на прошлой неделе проходила пресс-конференция, на которой родители бойцов обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой обеспечить экстракцию.



"Мы понимаем, что с географической, технической, политической точки зрения Турция - это самый вероятный кандидат. Почти сразу мы получили от Турции сигнал. Мы видим, что уже есть гражданская лодка, которая технически оборудована, с медицинскими вещами. Она готова в любой момент отправиться к побережью Украины, чтобы эвакуировать наших бойцов. Но не хватает воли от наших врагов, чтобы согласиться на это. Еще есть большой потенциал в дипломатических отношениях. Мы обращаемся к президенту Китая Си Цзиньпину, как представителю мощного и нейтрального государства, у которого есть влияние на РФ и просим стать гарантом этой гуманитарной миссии, стать гарантом экстракции, а технически Турция готова нам помочь", - подытожил Сухарников.

Родные военнослужащих, находящиеся на Азовстали, отправились в Стамбул поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за поддержку в вопросе спасения и эвакуации.

Аналитики международного разведывательного сообщества InformNapalm заявили, что Россия может готовить военную операцию в Мариуполе

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb