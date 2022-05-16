Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллионов подписей, - отец бойца "Азов"
Отец бойца "Азов" Евгений Сухарников рассказал, что по инициативе объединения родителей создана петиция с призывом к миру с требованием экстракции спасти всех, кто находится на территории Азовстали
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Определенные изменения произошли. Началась огласка. К объединению родителей начали обращаться издания "The Independent", "Deutsche Welle", большое количество украинских ресурсов, больше обратной связи начали ощущать от власти. Мы сделали петицию – обращение родителей ко всему миру" с требованием экстракции, которая набрала уже 1,5 млн. голосов. Я считаю, что это неплохая цифра", - подчеркнул Сухарников.
Также отец бойца "Азов" добавил, что на прошлой неделе проходила пресс-конференция, на которой родители бойцов обратились к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой обеспечить экстракцию.
"Мы понимаем, что с географической, технической, политической точки зрения Турция - это самый вероятный кандидат. Почти сразу мы получили от Турции сигнал. Мы видим, что уже есть гражданская лодка, которая технически оборудована, с медицинскими вещами. Она готова в любой момент отправиться к побережью Украины, чтобы эвакуировать наших бойцов. Но не хватает воли от наших врагов, чтобы согласиться на это. Еще есть большой потенциал в дипломатических отношениях. Мы обращаемся к президенту Китая Си Цзиньпину, как представителю мощного и нейтрального государства, у которого есть влияние на РФ и просим стать гарантом этой гуманитарной миссии, стать гарантом экстракции, а технически Турция готова нам помочь", - подытожил Сухарников.
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