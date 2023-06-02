Сбор подписей проходил на сайте электронных петиций к Кабинету Министров Украины.

Автор Юрий Шиян просит премьер-министра Украины осуществить представление в Верховную Раду об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей.

"Находясь на посту министра культуры и информационной политики, осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что вызвал стагнацию в культурной сфере. Несоблюдением слова публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, к бойцам, к тем, кто сейчас отдает свою жизнь. Народ возмущен политикой пана Ткаченко", - говорится в тексте петиции.

Сбор подписей был начат 7 марта. В настоящее время 25 249 человек поддержали автора.

Почему требуют отставки Ткаченко

Александр Ткаченко возглавляет Министерство культуры и информационной политики с 4 июня 2020 года.

Ткаченко уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджету на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Основатель Ukrainer Богдан Логвиненко в феврале 2023 года в интервью одному из украинских изданий рассказал: "Минкульт – это абсолютно регрессивный институт, к сожалению. Это невозможно. Минкульт и Минобразования - это институции, за которые стыдно, которые, по моему мнению, не справились с задачей сохранения культуры и образования во время войны".

В то же время 9 марта этого года не состоялось традиционное награждение лауреатов национальной Шевченковской премии, хотя имена лауреатов стали известны еще в феврале.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил , что в Верховной Раде появился законопроект, предлагающий механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели.

28 апреля Ткаченко высказался , что необходимо регулировать работу Telegram. Этот вопрос находится на уровне обсуждения.