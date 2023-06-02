Петиция об уходе Ткаченко с должности министра культуры набрала 25 тыс. голосов
По состоянию на 2 июня петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть премьер
Сбор подписей проходил на сайте электронных петиций к Кабинету Министров Украины.
Автор Юрий Шиян просит премьер-министра Украины осуществить представление в Верховную Раду об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей.
"Находясь на посту министра культуры и информационной политики, осуществлял руководство его деятельностью таким образом, что вызвал стагнацию в культурной сфере. Несоблюдением слова публично осквернил память всех погибших Героев Украины и проявил крайнее пренебрежение к ним, к бойцам, к тем, кто сейчас отдает свою жизнь. Народ возмущен политикой пана Ткаченко", - говорится в тексте петиции.
Сбор подписей был начат В настоящее время 25 249 человек поддержали автора.
Почему требуют отставки Ткаченко
Александр Ткаченко возглавляет Министерство культуры и информационной политики с 4 июня 2020 года.
Ткаченко уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджету на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.
2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.
Основатель Ukrainer Богдан Логвиненко в феврале 2023 года в интервью одному из украинских изданий рассказал: "Минкульт – это абсолютно регрессивный институт, к сожалению. Это невозможно. Минкульт и Минобразования - это институции, за которые стыдно, которые, по моему мнению, не справились с задачей сохранения культуры и образования во время войны".
В то же время 9 марта этого года не состоялось традиционное награждение лауреатов национальной Шевченковской премии, хотя имена лауреатов стали известны еще в феврале.
Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил , что в Верховной Раде появился законопроект, предлагающий механизм лишения государственных наград артистов, зарекомендовавших себя как предатели.
28 апреля Ткаченко высказался , что необходимо регулировать работу Telegram. Этот вопрос находится на уровне обсуждения.
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