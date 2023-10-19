Петиция об отсрочке постановления Кабмина, усложняющая поставки гуманитарки, набрала 25 тыс. голосов

Эту петицию правительству написали волонтеры.

"К волонтеру поступает запрос на получение тактической медицины от военных, которые находятся на "горячей точке". Действия волонтера сегодня: заказать необходимую тактическую медицину за границей или попросить помощи партнеров получить необходимую тактическую медицину, передать ее военным, получить фотовидеоотчет и по возможности акты приема-передачи", – говорится в петиции.

Волонтеры предлагают Кабмину создать рабочую группу для урегулирования и разработки более эффективного "Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения".

Отметим, что с 1 декабря таможенное оформление гуманитарной помощи, а также товаров военного назначения и двойного использования, ввозимых в качестве гуманитарной помощи, будут проводить по новому порядку.

Таким образом, перестанет действовать постановление Правительства №174 от 1 марта 2022 года. В частности, отменяется требование этого документа о предоставлении гарантийных писем конечных пользователей товаров гуманитарной помощи.

Что известно о постановлении №953

Согласно новому порядку таможенное оформление гуманитарной помощи будут проводить в пунктах пропуска на госгранице Украины, без применения нетарифных мер регулирования внешнеэкономической деятельности, путем подачи декларации о перечне товаров, которые считаются гуманитарной помощью и способом, определенным новым порядком.

Соответственно алгоритм действий меняется:

прислать просьбу о гуманитарной помощи иностранным партнерам;

получить от партнеров подтверждение оказания гуманитарной помощи;

сгенерировать электронный доступ и зарегистрироваться в системе автоматизированного регулирования распределения гуманитарной помощи;

сгенерировать электронный ключ к системе автоматического регулирования распределения гуманитарной помощи;

получить запрос от военных с печатью и подписью, удостоверяющей потребность в получении данной помощи (что в 90% случаев невозможно);

создать заявку на получение гуманитарной помощи от партнеров;

получить электронную декларацию;

передать электронную декларацию партнерам после перевозки гуманитарного груза;

произвести инвентаризацию и внести в систему количество полученного груза;

передать помощь военным;

получить подтверждение приема гуманитарной помощи на баланс части в течение 90 дней с момента ввоза гуманитарной помощи;

предоставить отчет в систему автоматизированного контроля о распределении помощи с актами приемки-передачи.

Таможенное оформление товаров военного назначения и двойного использования в качестве гуманитарной помощи будут осуществляться при: декларации о перечне товаров, которые считаются гуманитарной помощью и разрешительного документа Государственной службы экспортного контроля Украины, если это предусмотрено постановлениями Кабмина от 20 ноября 2003 года №1807 и от 28 января 2004 года №86.

Исключение будут товары, перечисленные в постановлении №1378 от 9 декабря 2022 года. На импорт этих товаров не распространяется действие закона "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" в период военного положения.