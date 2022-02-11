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Петиция об отмене государственной итоговой аттестации для школьников 4, 9 и 11 классов набрала необходимые голоса, теперь ее должен рассмотреть Зеленский

11 февраля, 2022 пятница
09:08
Общество

Петиция к президенту об отмене в этом году Государственной итоговой аттестации для учащихся 4, 9 и 11 классов набрала обязательные для рассмотрения 25 тыс. подписей

Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

Петиция №22/133870-еп зарегистрирована 31 января, автор - Петр Александрович Пацалюк.

"В связи с эпидемией коронавируса и введением дистанционного обучения в областях, которые находятся в "красных" зонах, предлагаю отменить Государственную итоговую аттестацию для учащихся четвертых, девятых и одиннадцатых классов в связи с неэквивалентным количеством времени для обработки и усвоения программы учениками на онлайн-обучении по сравнению с очной формой обучения в школе", - говорится в документе.

По словам автора, учащимся достаточно тяжело подготовиться к экзамену при дистанционной форме обучения и это будет несправедливо по отношению к учащимся, которым отменили обязательную ДПА в 2021 и 2020 годах.

Теперь на петицию должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

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