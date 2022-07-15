Петицию инициировал Игорь Нерозя. Обращение было обнародовано 29 июня.

Менее чем за 17 дней просьба к президенту Украины о запрете выдавать повестки на блокпостах, АЗС и на улицах, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.



"Господин президент, прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улицах и т.д. Согласно закону о мобилизации очередность мобилизации должен указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштабу ВСУ, который засекретил эту информацию.



Сейчас же много желающих, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут вступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше.



Сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполнялись уже на месте. Также все чаще слышно о случаях, когда людей забирали прямо из очередей в АЗС, что тоже не очень законно", - говорится в петиции.



Автор просит набирать резерв в первую очередь из желающих и запретить выдачу повесток в местах кроме военкоматов, или обнародовать состояние волн мобилизации.

Министр обороны Украины категорически против выдачи повесток в качестве наказания.

Юрист Дубов в эфире телеканала Еспресо рассказал, что вручение повесток в военкомат возле церквей вполне законно.

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