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Петиция о запрете предоставления украинского гражданства Невзорову набрала нужное количество голосов

7 сентября, 2022 среда
19:31
Общество

Электронная петиция к президенту Зеленскому с требованием запретить предоставлять российскому оппозиционеру гражданство Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Петицию под названием "Запрет предоставления гражданства приспешнику Путина Невзорову А.Г." зарегистрировала 8 июня Евгения Владимировна Шевченко.

По ее мнению, позиция Невзорова, "против убийств и изнасилований украинцев", неотделима для любого сознательного гражданина в своей стране.

"Пусть дальше будет молодцом и наконец поработает на благо своей России. Но подобная позиция не является поводом разбрасываться нашим гражданством! По такому принципу мы можем французов и немцев наградить украинским гражданством! И еще полмира... Но таким шагом мы вконец втаптываем в избитую ракетами и бомбами нашу землю жизни и заслуги наших воинов, украинских и тех воинов, которые приехали нас спасать по зову своего сердца и у них нет этого гражданства", - отметила автор.

  • 3 июня Невзоров подтвердил получение гражданства Украины.
  • В тот же день ГМС подтвердила указ президента о предоставлении Невзорову гражданства Украины.
  • 6 июня Зеленский объяснил возможное предоставление гражданства Невзорову необходимостью "качать Россию", а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что российский журналист Александр Незворов еще не получил украинский паспорт.

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