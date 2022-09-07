Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Петицию под названием "Запрет предоставления гражданства приспешнику Путина Невзорову А.Г." зарегистрировала 8 июня Евгения Владимировна Шевченко.

По ее мнению, позиция Невзорова, "против убийств и изнасилований украинцев", неотделима для любого сознательного гражданина в своей стране.

"Пусть дальше будет молодцом и наконец поработает на благо своей России. Но подобная позиция не является поводом разбрасываться нашим гражданством! По такому принципу мы можем французов и немцев наградить украинским гражданством! И еще полмира... Но таким шагом мы вконец втаптываем в избитую ракетами и бомбами нашу землю жизни и заслуги наших воинов, украинских и тех воинов, которые приехали нас спасать по зову своего сердца и у них нет этого гражданства", - отметила автор.

3 июня Невзоров подтвердил получение гражданства Украины.

В тот же день ГМС подтвердила указ президента о предоставлении Невзорову гражданства Украины.

6 июня Зеленский объяснил возможное предоставление гражданства Невзорову необходимостью "качать Россию", а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что российский журналист Александр Незворов еще не получил украинский паспорт.