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Петиция о запрете очного обучения до завершения войны набрала необходимое количество голосов

6 июля, 2022 среда
00:20
Новости

Электронная петиция к президенту Украины о запрете очного обучения во всех учебных заведениях к концу военного положения, которую подали 8 июня, уже набрала необходимые 25 тысяч подписей

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Инициатор петиции Мария Горшенева отметила, что необходимо запретить очное обучение во время военных действий в Украине, поскольку не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации: в некоторых зданиях узкие коридоры, пролетная лестница.

Она также подчеркнула, что после воздушной тревоги учащимся будет сложно сконцентрироваться на учебе. кроме этого, помешать нормальному учебному процессу может продолжительность воздушных тревог.

Более того, детям для ежедневного посещения школы нужен портфель, книги, тетради и канцелярия, для онлайн обучения достаточно планшета, ноутбука или компьютера.

Петиция должна перейти на рассмотрение не позднее 3 рабочих дней после сбора необходимого количества подписей. Процедура осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня обнародования информации о ее начале.

  • 1 июля петиция против отключения Эспрессо, 5 канала и Прямого набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

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Президент Украины
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