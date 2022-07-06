Петиция о запрете очного обучения до завершения войны набрала необходимое количество голосов
Электронная петиция к президенту Украины о запрете очного обучения во всех учебных заведениях к концу военного положения, которую подали 8 июня, уже набрала необходимые 25 тысяч подписей
Об этом идет речь на сайте главы государства.
Инициатор петиции Мария Горшенева отметила, что необходимо запретить очное обучение во время военных действий в Украине, поскольку не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации: в некоторых зданиях узкие коридоры, пролетная лестница.
Она также подчеркнула, что после воздушной тревоги учащимся будет сложно сконцентрироваться на учебе. кроме этого, помешать нормальному учебному процессу может продолжительность воздушных тревог.
Более того, детям для ежедневного посещения школы нужен портфель, книги, тетради и канцелярия, для онлайн обучения достаточно планшета, ноутбука или компьютера.
Петиция должна перейти на рассмотрение не позднее 3 рабочих дней после сбора необходимого количества подписей. Процедура осуществляется безотлагательно, но не позднее 10 рабочих дней со дня обнародования информации о ее начале.
- 1 июля петиция против отключения Эспрессо, 5 канала и Прямого набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.05
-
EUR
Покупка 35.24Продажа 36.44
- Актуальное
- Важное