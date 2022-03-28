Петиция о запрете на использование пиротехники в Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.



Петиция также предполагает закрытие всех магазинов пиротехники и штраф за невыполнение в размере от 15 тысяч гривен.



"На протяжении последних лет приобрели чрезвычайную популярность разнообразные пиротехнические изделия, которые применяются во время празднований любых праздников. Пиротехнические изделия подрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях, где празднуют люди. Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений. Тяжелые травмы получают сами "подрывники" - выбитые глаза, изувеченные руки и т.д. Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы во время этих взрывов", - говорится в документе.



Петицию зарегистрировали 28 декабря 2021 года, автор - Анастасия Плиска.

Напомним, петиция о создании международного трибунала для расследования преступлений России в Украине набрала более 1 млн подписей.