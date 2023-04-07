Петиция о возвращении военным премии в 30 тыс. грн набрала необходимое количество голосов украинцев
Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о возвращении украинским воинам премии в 30 тысяч гривен набрало необходимое количество голосов и ждет рассмотрения
Об этом говорится на сайте электронных петиций .
В петиции к главе страны просят содействовать возвращению военнослужащим Украины премии в размере 30 тысяч гривен.
В настоящее время такую доплату получают только те, кто выполняет непосредственно боевые задания.
"Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет, которым расходы на оборону увеличиваются более чем на полтриллиона гривен. Но предложенные изменения в бюджет не касаются возврата дополнительного вознаграждения в ВСУ", - подчеркнул автор петиции, народный депутат Алексей Гончаренко.
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В то же время, минимальная заработная плата в ВСУ была повышена до 20 100 гривен, но это не может компенсировать потери доплат, которые были ранее.
"Кроме того, в армии негативно восприняли снижение выплат, ведь это подрывает доверие военных. В стране во время войны приоритетно финансирование ВСУ. Именно они сейчас борются за независимость и свободу, именно благодаря им наша страна может сейчас существовать. Эти люди рискуют самым ценным - собственной жизнью – ради жизни наших детей. Необходимо восстановить социальную справедливость", - подчеркнул Гончаренко.
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Менее чем за две недели петиция набрала необходимое количество голосов украинцев.
По состоянию на утро 7 апреля петицию поддержало 25 100 голосов. Статус петиции изменился и теперь ожидает рассмотрения президента.
В телеграме нардеп напомнил, что Рада проголосовала за увеличение расходов госбюджета на 537,2 млрд гривен. В частности, 518 млрд грн направляется на нужды военных: денежное довольствие, питание, а также на производство и закупку БПЛА.
"Оказалось, что в этих планах Кабмина нет возврата выплаты по 30 тысяч гривен военным, которые были упразднены. Военнослужащие в Украине должны иметь достойную оплату! Это наша обязанность", - добавил Гончаренко.
В настоящее время идет сбор подписей под петицией о демобилизации в Украине через 18 месяцев с момента мобилизации.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . Теперь выплаты напрямую зависят от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
- Заместитель начальника Управления социальной поддержки Министерства обороны Украины - начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль пояснил , что предусматривает внедренный 1 февраля 2023 года новый порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим.
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