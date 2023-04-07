Об этом говорится на сайте электронных петиций .

В петиции к главе страны просят содействовать возвращению военнослужащим Украины премии в размере 30 тысяч гривен.

В настоящее время такую доплату получают только те, кто выполняет непосредственно боевые задания.

"Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет, которым расходы на оборону увеличиваются более чем на полтриллиона гривен. Но предложенные изменения в бюджет не касаются возврата дополнительного вознаграждения в ВСУ", - подчеркнул автор петиции, народный депутат Алексей Гончаренко.

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В то же время, минимальная заработная плата в ВСУ была повышена до 20 100 гривен, но это не может компенсировать потери доплат, которые были ранее.

"Кроме того, в армии негативно восприняли снижение выплат, ведь это подрывает доверие военных. В стране во время войны приоритетно финансирование ВСУ. Именно они сейчас борются за независимость и свободу, именно благодаря им наша страна может сейчас существовать. Эти люди рискуют самым ценным - собственной жизнью – ради жизни наших детей. Необходимо восстановить социальную справедливость", - подчеркнул Гончаренко.

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Менее чем за две недели петиция набрала необходимое количество голосов украинцев.

По состоянию на утро 7 апреля петицию поддержало 25 100 голосов. Статус петиции изменился и теперь ожидает рассмотрения президента.

В телеграме нардеп напомнил, что Рада проголосовала за увеличение расходов госбюджета на 537,2 млрд гривен. В частности, 518 млрд грн направляется на нужды военных: денежное довольствие, питание, а также на производство и закупку БПЛА.

"Оказалось, что в этих планах Кабмина нет возврата выплаты по 30 тысяч гривен военным, которые были упразднены. Военнослужащие в Украине должны иметь достойную оплату! Это наша обязанность", - добавил Гончаренко.

В настоящее время идет сбор подписей под петицией о демобилизации в Украине через 18 месяцев с момента мобилизации.