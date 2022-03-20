Петиция о создании международного трибунала для расследования преступлений России в Украине набрала более 1 млн подписей
Трибунал по образцу Нюрнеберского после Второй мировой войны станет вспомогательным звеном в расследовании преступлений России против человечности, начатых Международным уголовным судом
Она находится на ресурсе Avaaz 14 марта, информирует Еспресо.TV
В аннотации к петиции говорится, что Путин совершает "самое страшное международное преступление" - агрессию против суверенного государства. Но есть мощный способ привлечь его к ответственности: новый трибунал в Нюрнбергском стиле.
С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывающий мир создать этот новый спецсуд. Массовая поддержка общественности придаст этой идее еще больший импульс, что даст Путину и его окружению мощный сигнал, что мир будет привлекать их к ответственности.
Этот новый суд является ключевым для защиты не только Украины, но и всего мира от нападения, которое было незаконным с самого начала.
Эксперты считают, что трибунал в Nuremberg-style будет иметь вспомогательные функции в деятельности Международного уголовного суда, который уже начался подготовительную работу по расследованию преступлений России во время войны в Украине.
- Напомним, недавно стало известно, что к продвижению поддержки петиции присоединились два известных бывших премьер-министра Великобритании – Гордон Браун и Джон Мейджор.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное