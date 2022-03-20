Петиция о создании международного трибунала для расследования преступлений России в Украине набрала более 1 млн подписей

Она находится на ресурсе Avaaz 14 марта, информирует Еспресо.TV

В аннотации к петиции говорится, что Путин совершает "самое страшное международное преступление" - агрессию против суверенного государства. Но есть мощный способ привлечь его к ответственности: новый трибунал в Нюрнбергском стиле.

С такой инициативой выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, призывающий мир создать этот новый спецсуд. Массовая поддержка общественности придаст этой идее еще больший импульс, что даст Путину и его окружению мощный сигнал, что мир будет привлекать их к ответственности.

Этот новый суд является ключевым для защиты не только Украины, но и всего мира от нападения, которое было незаконным с самого начала.



Эксперты считают, что трибунал в Nuremberg-style будет иметь вспомогательные функции в деятельности Международного уголовного суда, который уже начался подготовительную работу по расследованию преступлений России во время войны в Украине.

Напомним, недавно стало известно, что к продвижению поддержки петиции присоединились два известных бывших премьер-министра Великобритании – Гордон Браун и Джон Мейджор.

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