Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины.

Ее создал актер и режиссер дублирования Павел Скороходько в ответ на законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине", предусматривающий, что иностранные фильмы, снятые на английском, должны демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Он попросил внести изменения в этот законопроект, отметив, что "в Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния", а его отмена повлечет за собой уменьшение популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации.

"И это не говоря об ощутимом уменьшении зрителей в кинотеатрах. Следовательно, кинотеатры, а также вся отрасль производства дублированного кинопродукта несет вред. Более того, подобное решение гарантированно подтолкнет потенциального зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке, поскольку ленты, которые зритель захотел бы пересмотреть, не будут переведены на украинский", - говорится в петиции.

Скороходько призвал не уничтожать украинский кинодубляж, а добавить в существующие сеансы, сеансы на языке оригинала с украинскими субтитрами, "чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы".