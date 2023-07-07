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Петиция о сохранении украинского дубляжа собрала необходимые 25 тыс. голосов за 4 дня

7 июля, 2023 пятница
22:38
Общество

На вечер 7 июля петицию о сохранении украинского дубляжа подписали 25 170 украинцев, теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский

Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины.

Ее создал актер и режиссер дублирования Павел Скороходько в ответ на законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине", предусматривающий, что иностранные фильмы, снятые на английском, должны демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Он попросил внести изменения в этот законопроект, отметив, что "в Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния", а его отмена повлечет за собой уменьшение популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации.

"И это не говоря об ощутимом уменьшении зрителей в кинотеатрах. Следовательно, кинотеатры, а также вся отрасль производства дублированного кинопродукта несет вред. Более того, подобное решение гарантированно подтолкнет потенциального зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке, поскольку ленты, которые зритель захотел бы пересмотреть, не будут переведены на украинский", - говорится в петиции.

Скороходько призвал не уничтожать украинский кинодубляж, а добавить в существующие сеансы, сеансы на языке оригинала с украинскими субтитрами, "чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы".

  • 17 июня премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что правительство готовит законопроект, направленный на признание английского языка как международного языка общения, и разрабатывает решения для доступности его изучения.
  • 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в стране и способствует его изучению. Законопроект предусматривает расширение сфер применения английского и увеличение доли фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами.
  • 30 июня языковой омбудсмен заявил, что сужение сферы применения украинского языка, в частности, в дубляже недопустимо, ведь нарушает Конституцию Украины.
Культура
Кино
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