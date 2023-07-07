Петиция о сохранении украинского дубляжа собрала необходимые 25 тыс. голосов за 4 дня
На вечер 7 июля петицию о сохранении украинского дубляжа подписали 25 170 украинцев, теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский
Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины.
Ее создал актер и режиссер дублирования Павел Скороходько в ответ на законопроект №9432 "О применении английского языка в Украине", предусматривающий, что иностранные фильмы, снятые на английском, должны демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Он попросил внести изменения в этот законопроект, отметив, что "в Украине дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния", а его отмена повлечет за собой уменьшение популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации.
"И это не говоря об ощутимом уменьшении зрителей в кинотеатрах. Следовательно, кинотеатры, а также вся отрасль производства дублированного кинопродукта несет вред. Более того, подобное решение гарантированно подтолкнет потенциального зрителя к просмотру кинофильмов на пиратских сайтах на русском языке, поскольку ленты, которые зритель захотел бы пересмотреть, не будут переведены на украинский", - говорится в петиции.
Скороходько призвал не уничтожать украинский кинодубляж, а добавить в существующие сеансы, сеансы на языке оригинала с украинскими субтитрами, "чтобы оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы".
- 17 июня премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что правительство готовит законопроект, направленный на признание английского языка как международного языка общения, и разрабатывает решения для доступности его изучения.
- 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в стране и способствует его изучению. Законопроект предусматривает расширение сфер применения английского и увеличение доли фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами.
- 30 июня языковой омбудсмен заявил, что сужение сферы применения украинского языка, в частности, в дубляже недопустимо, ведь нарушает Конституцию Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное