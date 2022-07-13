Петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрала нужное количество голосов
Петицию за снос памятника российской императрице Екатерине II в Одессе поддержало 25 тысяч граждан
Об этом идет речь на сайте президента Украины.
Автор петиции Стефания Цегельник написала в преамбуле к ней: "Достаточно выделять миллионы гривен на и содержание памятника тем, кто способствовал геноциду украинского и крымскотатарского народов, уничтожил Запорожскую Сечь, внедрил политику насильственного обрусения и диктата чужой культуры, превратив утвердив крепостное право. В Независимой Украине недопустимо прославлять наших поработителей. Место памятникам тиранам и убийцам украинцев на свалке".
Теперь президент Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию и ответить на нее.
- На сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе появилась 1 июля.
- 8 июня псевдоглавь Херсонщины Владимир Сальдо обратился к помощнику главы администрации президента РФ Владимиру Мединскому с инициативой установить памятник Екатерине II в Херсоне.
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