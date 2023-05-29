Петиция о разблокировании работы Полтавского горно-обогатительного комбината набрала 25 тысяч голосов
Электронная петиция с призывом прекратить судейский беспредел и разблокировать работу Полтавского ГОКа, принадлежащего компании Ferrexpo, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом
Об этом идет речь на сайте электронных петиций.
В обращении автор пишет о судейском произволе, апеллируя к решению судей Шевченковского районного суда Киева, которое привело к блокированию счетов градообразующего предприятия города Горишние Плавни Полтавской области. Речь идет о Полтавском ГОКе, принадлежащем швейцарской горной компании Ferrexpo. Отмечается, что Полтавский ГОК является единственным источником доходов для тысяч семей, ведь на предприятии работает четверть трудоспособного населения 50-тысячного города.
"Полтавский ГОК является ключевым работодателем района и обеспечивает работой четверть горноплавнян. Большинство из нас работает на комбинате всю свою жизнь и всегда вовремя получали должную заработную плату. Мы работаем, из полученной зарплаты помогаем армии и вынужденным переселенцам. Некоторые из нас, как жителей, так и работников предприятия, пошли защищать страну с оружием в руках", – пишет инициатор обращения Николай Стахов.
Счета предприятия были заблокированы в рамках расследования, инициированного Бюро экономической безопасности (БЭБ), относительно якобы недоплаты Полтавским ГОКом почти 2 млрд гривен рентных платежей в 2018-2021 годах.
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Полтавский ГОК отвергает все обвинения в неуплате налогов и пытается в законном порядке разблокировать счета для обеспечения полноценной работы. В рамках рассмотрения дела Шевченковский суд частично удовлетворил требования предприятия об отмене ареста счетов Полтавского ГОКа, но предприятие до сих пор не может производить оплаты за услуги подрядных организаций, электроэнергию, газ и осуществлять другие платежи.
Главный исполнительный директор Ferrexpo, владеющая Полтавским ГОКом и акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже, заявлял ранее о "надуманности уголовного преследования со стороны БЭБ" и о готовности компании произвести перерасчет и уплатить большую сумму налогов, если об этом будет решение суда по результатам рассмотрения претензии со стороны налоговых органов
"Однако, пока у нас такого спора с налоговым органом нет и не получали претензии от налоговиков за последние 7 лет относительно возможного занижения ренты...", - комментировал он.
- В соответствии с определением Шевченковского районного суда города Киева от 3 февраля на все банковские счета ЧАО "Полтавский ГОК" был наложен арест . Данное решение суд принял по ходатайству Офиса генерального прокурора по делу о вероятном уклонении предприятием от уплаты рентных платежей. Полтавский ГОК утверждал, что обвинения следственных органов безосновательны и необоснованны, а данное решение суда - это проявление чрезмерного давления на одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Украины.
- В 2022 году компания Ferrexpo уплатила более 6,3 млрд гривен налогов в бюджеты Украины разных уровней. Несмотря на войну, Ferrexpo в 2022 году инвестировала более $161 млн в украинские активы. В 2021 году доля Ferrexpo в общей сумме инвестиций промышленности страны составила 5,2%. Компания также стала одним из крупнейших экспортеров Украины за 2022 год.
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