Петиция о ратификации Стамбульской конвенции на сайте ОПУ набрала 25 тыс. голосов

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.



Петицию создала общественная инициатива "Марш женщин", в ней говорится о следующих требованиях:

внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции в Верховную Раду и содействовать включению его в повестку дня;

провести консультации со всеми политическими силами и партиями/фракциями в Верховной Раде Украины по разъяснению положений Стамбульской конвенции и важности ее ратификации;

обеспечить максимально прозрачное и независимое голосование по принятию законопроекта.

В 2020 году на официальном сайте президента Украины появилась электронная петиция с призывом ратифицировать в Украине Стамбульскую конвенцию и набрала нужные 25 тыс. голосов. 5 июня 2020 года Владимир Зеленский пообещал вынести на рассмотрение Рады законопроект о ее ратификации, но так и не сделал этого.

ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию, поскольку в Украине 86% жертв изнасилования и 76% потерпевших от домашнего насилия составляют женщины. Кроме того, пандемия повысила уровень этих проблем.

Ежегодно в Украине проходят акции в поддержку ратификации Стамбульской конвенции во время 16 дней противодействия гендерному насилию. Кроме того, ежегодно на Марше женщин 8 марта участники требуют ратификации конвенции и борьбы с насилием в отношении женщин.

30 ноября 2021 года стало известно, что Офис президента готовит представление на рассмотрение ВР законопроекта о ратификации конвенции.

4 января 2022 года вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что конвенцию планируют ратифицировать в этом году.

Авторы отмечают, что Стамбульская конвенция признана в мире как стандарт по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. В то же время, для предотвращения и борьбы с этими явлениями в Украине недостаточно украинского законодательства.В тексте отмечают, что, согласно статистике, полиция ежедневно фиксирует 300 фактов домашнего насилия в отношении женщин и детей, и еще многие случаи неизвестны, ведь жертвы не сообщают о них. Особенно ситуация обострилась во время пандемии COVID-19.Общественная инициатива "Марш женщин" отмечает, что в 2020 году уже создавала такую же петицию и получила ответ, в котором президент обещал внести в порядке законодательной инициативы на рассмотрение ВР соответствующий проект."Мы ждали два года, но законопроект о ратификации Стамбульской конвенции так и не был внесен в повестку дня Верховной Рады Украины. Мы возмущены этим фактом, поэтому напоминаем еще раз о требовании ратифицировать Стамбульскую конвенцию как можно скорее. Мы готовы публиковать петиции каждые три месяца и собирать необходимое количество подписей до тех пор, пока Стамбульская конвенция не будет ратифицирована, а тысячи пострадавших от насилия женщин не будут услышаны", - говорится в обращении.Петиция была создана 24 ноября 2021 года. По состоянию на 27 января 2022 года ее подписали 25 072 тыс. человек. В течение трех дней с момента собрания достаточного количества голосов президент должен проинформировать о начале рассмотрения, которое должно состояться не позднее 10 рабочих дней после этого.