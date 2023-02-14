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Петиция о переименовании России в Московию набрала 25 тыс. голосов

14 февраля, 2023 вторник
19:56
Общество

Петиция о переименовании названия "Россия" на "Московия" и замене термина "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация" набрала 25 тыс. голосов

Об этом говорится в разделе Электронные петиции на сайте Офиса президента.

Эту просьбу опубликовала 23 ноября украинка Шахворостова Валерия. По состоянию на 14 февраля петиция набрала 25 031 голоса, чего достаточно для рассмотрения президента.

Историческим названием России является Московия. То же касается государственных образований Московского княжества, Московского царства, империи. Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI—XIX вв. 22 октября 1721 года, - то есть 301 год назад, - московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей", - отмечено в тексте петиции.

В частности, автор петиции отмечает, что "бездействие Украины в вопросе исторического названия России - это молчаливое признание враждебного опасного утверждения, что Российская Федерация является прямым потомком нашей Киевской Руси".

Россия
Президент Украины
война с Россией
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