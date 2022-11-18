Петиция о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ набрала необходимые 25 тыс. голосов
Украинцы более 25 тысячами голосов поддержали петицию о лишении мандатов депутатов от ОПЗЖ в Раде. Теперь ее должен рассмотреть президент
Соответствующую петицию зарегистрировал народный депутат Алексей Гончаренко.
В тексте петиции президента Украины Владимира Зеленского призывают обратиться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть постановление о лишении мандатов всех депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" в ВРУ.
Нардеп Гончаренко напоминает, что представители ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения активно пропагандировали "русский мир", неоднократно посещали Москву и встречались с представителями российских властей.
"После наступления России представители ОПЗЖ либо сбежали за границу, либо никак не проявляли себя в помощи Украине. Напротив, среди них – главные коллаборанты и предатели. Среди самых заметных фигур – кум Путина Виктор Медведчук, его друг Тарас Козак и Илья Кива", - подчеркивает депутат.
Кроме того, как минимум 9 народных избранников от ОПЗЖ не посетили ни одного заседания в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения. Это Олег Волошин, Юрий Солод, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Вадим Столар, Федор Христенко, Андрей Деркач, Виктор Медведчук. Последний в Раде уже никогда не появится.
На утро 18 ноября под петицией насчитывается 26 079 подписей из 25 тыс. необходимых. Следовательно, президент должен рассмотреть это предложение и дать ответ.
Такая петиция к президенту появилась на сайте ОПУ 16 ноября.
- 15 сентября стало известно, что в Украине окончательно запретили деятельность ОПЗЖ.
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