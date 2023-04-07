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Петиция о демобилизации военных через 18 месяцев после мобилизации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

7 апреля, 2023 пятница
21:51
Общество

Петицию, инициированную народным депутатом Алексеем Гончаренко, поддержали 25 тысяч граждан. Теперь ее должен рассмотреть президент

Об этом идет речь на сайте электронных петиций.

Поскольку петиция набрала 25 тысяч голосов, теперь президент Украины должен рассмотреть ее и дать публичный ответ.

Петиция призвана урегулировать вопросы демобилизации военных, которые находятся на фронте уже больше года. Ее автор напоминает, что в Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, призывающая в армию всех военнообязанных мужчин, резервистов и призывников, способных нести службу по состоянию здоровья. Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 20 мая 2023 года. Между тем, мобилизованные военные не понимают, сколько им еще придется быть на фронте.

Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Выходит, что государство и общество могли положиться на этих людей для своего. защиты – вместо этого эти люди, без четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество", – говорится в петиции.

Инициаторы петиции просят президента Украины обратиться в Верховную Раду, чтобы нардепы безотлагательно рассмотрели законопроект №9142 и установили сроки демобилизации.

Упомянутый законопроект предлагает, чтобы граждане Украины имели право на увольнение через полтора года после мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу. Также он предлагает предоставить отсрочку от призыва на пять лет для демобилизованных и отслуживших максимальный срок службы по призыву во время мобилизации.

  • 24 марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9142, в котором говорится, что украинцы имеют право демобилизоваться через 18 месяцев с момента мобилизации
  • Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о возвращении украинским воинам премии в 30 тысяч гривен также набрала необходимое количество голосов и ждет рассмотрения

 
мобилизация
война с Россией
Военные новости
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