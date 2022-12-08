Петиция о блокировании российского контента набрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция была опубликована на сайте президента Украины.

Эту просьбу опубликовал 27 октября украинец Сергей Градиский. По состоянию на 8 декабря петиция набрала 25134 голоса, чего достаточно для рассмотрения президента.

Автор призывает власти обратиться к стриминговым компаниям для создания механизма, гарантирующего блокирование российского контента на территории Украины.

"По состоянию на 8 месяц полномасштабного вторжения России в Украину, песни российских исполнителей остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam. Очевидно, что российские артисты платят налоги в казну государства террориста, направляющего эти средства в том числе и на оружие, используемое Россией для геноцида украинского народа", - написал Градиский.

В петиции приведены примеры – за 1000 прослушиваний песни на платформах, враг получает:

Spotify – €0.9

Apple Music – €3,7

Deezer – €1.69

YouTube Music – €1,9

"По статистике на одного слушателя в среднем приходится 12-13 прослушиваний. То есть, только из 5 артистов выходит 1,59 млн прослушиваний, и это только на одной платформе. Каждое прослушивание песни врага не только спонсирует терроризм, но и популяризирует культуру врага, которую нам десятками лет насаждала Россия", - говорится в петиции.

Кроме того, автор отмечает, что это уменьшает шансы украинских артистов быть услышанными.

Такая же ситуация с рекламой и просмотрами видео в YouTube. До сих пор российские блоггеры попадают в украинские топы.

"Да, YouTube выключили монетизацию: зрителям из РФ не показывается реклама, а рекламодатели из РФ не могут размещать рекламу. Тогда же, когда зрители из Украины видят рекламу, и деньги от просмотра опять же уходят в казну государства-террориста", - добавил автор.

Сергей Градиский просит президента Владимира Зеленского запретить потребление любого контента россиян на всех доступных стриминговых сервисах на территории Украины.

25 июня видеоплатформа YouTube заблокировала 442 российских канала за распространение ложной информации. Среди них "Россия", "Первый", "Соловьев" и другие.

23 ноября на сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переименовании России в Московию.