Петиция о блокировании российского контента набрала необходимые 25 тыс. голосов
Украинцы поддержали петицию о блокировании российского контента в нашей стране. Теперь просьбу должен рассмотреть президент Зеленский
Петиция была опубликована на сайте президента Украины.
Эту просьбу опубликовал 27 октября украинец Сергей Градиский. По состоянию на 8 декабря петиция набрала 25134 голоса, чего достаточно для рассмотрения президента.
Автор призывает власти обратиться к стриминговым компаниям для создания механизма, гарантирующего блокирование российского контента на территории Украины.
"По состоянию на 8 месяц полномасштабного вторжения России в Украину, песни российских исполнителей остаются в топах музыкальных платформ YouTube Music, Apple Music, Spotify, Deezer, Shazam. Очевидно, что российские артисты платят налоги в казну государства террориста, направляющего эти средства в том числе и на оружие, используемое Россией для геноцида украинского народа", - написал Градиский.
В петиции приведены примеры – за 1000 прослушиваний песни на платформах, враг получает:
- Spotify – €0.9
- Apple Music – €3,7
- Deezer – €1.69
- YouTube Music – €1,9
"По статистике на одного слушателя в среднем приходится 12-13 прослушиваний. То есть, только из 5 артистов выходит 1,59 млн прослушиваний, и это только на одной платформе. Каждое прослушивание песни врага не только спонсирует терроризм, но и популяризирует культуру врага, которую нам десятками лет насаждала Россия", - говорится в петиции.
Кроме того, автор отмечает, что это уменьшает шансы украинских артистов быть услышанными.
Такая же ситуация с рекламой и просмотрами видео в YouTube. До сих пор российские блоггеры попадают в украинские топы.
"Да, YouTube выключили монетизацию: зрителям из РФ не показывается реклама, а рекламодатели из РФ не могут размещать рекламу. Тогда же, когда зрители из Украины видят рекламу, и деньги от просмотра опять же уходят в казну государства-террориста", - добавил автор.
Сергей Градиский просит президента Владимира Зеленского запретить потребление любого контента россиян на всех доступных стриминговых сервисах на территории Украины.
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