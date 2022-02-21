Петиция к Зеленскому об отмене кассовых аппаратов для ФЛП набрала необходимые 25 тыс. голосов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Петицию зарегистрировал Александр Горальник 4 января 2022 года.



"Очень прошу президента В. Зеленского не отсрочить Кассовые Аппараты, а отменить их вообще, пока еще не поздно, пока тысячи украинцев не потеряли работу и предприниматели, открывшие свой магазин, которых на самом деле десятки тысяч, не закрылись и не уехали за границу", - говорится в документе.



Автор петиции подчеркнул, что "страна беднее без кассовых аппаратов не станет, беднее станут люди".

Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц - предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

17 декабря 2021 года Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - около 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения.

26 января участники акции SaveФЛП объявили протест под ВР бессрочным.

Глава движения SaveФЛП анонсировал акцию протеста возле Верховной Рады 17 февраля.

17 февраля участники акции протестовали под Верховной Радой.

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