Петиция к Зеленскому об открытии деклараций чиновников набрала нужные голоса за 3 часа
Парламент 5 сентября принял законопроект о возобновлении декларирования без правки об открытии деклараций чиновников: петиция с призывом к президенту Зеленскому ветировать закон набрала 25 тыс. голосов всего за три часа
Соответствующая петиция была опубликована на сайте президента Украины.
Ее 6 сентября создал активист и военный Александр Ябченко. Несмотря на уже набранное необходимое количество голосов, украинцы продолжают подписывать петицию. На вечер 7 сентября она набрала 68 317 голосов.
В тексте петиции указано, что принятый нардепами законопроект №9534 о возобновлении декларирования чиновников не выполнил "самое главное требование общества" об открытии для общественности состояния чиновников. Эта информация осталась закрытой еще на год.
"Количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти поразительно. В настоящее время скрывать от украинцев декларации власти - это покрывать тотальную коррупцию в стране", - подчеркнул автор петиции.
Он отметил, что, проигнорировав правку об открытии деклараций, нардепы пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента. Кроме того, они лишили общественность и журналистов "инструмента контроля над действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны".
"Призываю президента Украины Владимира Зеленского вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока (наложить вето с предложениями)", - подытожил автор петиции.
Электронное декларирование в Украине: что известно
18 марта 2016 вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера".
В августе Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о запуске системы электронного декларирования.
Впоследствии Европейский союз призвал как можно скорее сертифицировать систему е-декларирования в Украине.
В 2017 году ЕС подверг критике принятые ранее Верховной Радой и подписанные президентом Порошенко поправки к закону об электронном декларировании, которые предусматривают представление деклараций общественными активистами.
Уже в 2020 году, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и доходов. У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы возобновить эффективную работу системы".
Глава Национального агентства по предотвращению коррупции заявил, что рассмотрение судом антикоррупционных законов в закрытом режиме нарушает Конституцию. Впоследствии НАПК закрыла реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
Президент Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
В октябре четверо судей Конституционного суда не поддержали отмену электронного декларирования всех должностных лиц. В том же году в Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен возобновить электронное декларирование в Украине, несмотря на решение Конституционного суда.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования.
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