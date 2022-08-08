Петиция к Зеленскому о запрете въезда россиянам на 50 лет набрала необходимые для рассмотрения голоса
23 мая на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой запретить гражданам страны-агрессора въезд в Украину на ближайшие 50 лет, на сегодняшний день она набрала необходимый минимум – 25 тысяч подписей
Петиция зарегистрирована под №22/138774-эп.
Автором петиции является Андрей Кузьмин, который подчеркнул, что развязанная РФ война против Украины длится уже 8 лет. Кузьмин написал, что безвизовый с Россией режим привел к трагическим последствиям:
"К сожалению, за эти 8 лет власти не смогли защитить Украину от диверсантов, агентуры и корректировщиков, которые все это время прибывали в Украину из-за безвизового режима с Россией. Мы поплатились за это тысячами жизней", - говорит автор петиции.
Потому вопрос запрета въезда граждан РФ Кузьмин считает вопросом безопасности украинцев. Кроме этого, он советует ограничить выдачу россиянам вид на жительство:
"В целях безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать виды на жительство россиянам кроме тех, кто воевал на стороне Украины в российско-украинской войне".
Петиция уже набрала более 25 тысяч голосов. Поэтому ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.
- Напомним, электронная петиция к президенту о возвращении в цифровой эфир Эспрессо, 5 канала и Прямого набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч подписей.
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