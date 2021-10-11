Петиция к Зеленскому о запрете российским артистам выступать в Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов
Петиция с требованием запрета концертов артистов из России до восстановления Украиной контроля над своими границами набрала на сайте президента 25 тыс. голосов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт ОПУ.
Автор петиции, телеведущий Игорь Кондратюк, убежден, что "граждане страны-агрессора не несут никакой культуры"
"Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", - написал Кондратюк.
- Украинский шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию к президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей.
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