Петиция к Зеленскому о запрете российским артистам выступать в Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на сайт ОПУ.



Автор петиции, телеведущий Игорь Кондратюк, убежден, что "граждане страны-агрессора не несут никакой культуры"



"Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", - написал Кондратюк.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк зарегистрировал петицию к президенту о запрете в Украине концертов российских исполнителей.