Петиция к Зеленскому о санкциях против канала "НАШ" набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Об этом идет речь на сайте президента Владимира Зеленского.



Автор петиции, активист Сергей Стерненко подчеркнул, что на канале "транслируются антигосударственные выражения и пропаганда в интересах государства-агрессора".



Он отметил, что ранее СНБО наложил санкции на каналы "112", Zik, NewsOne, Ukrlive и "Первый независимый", которые связаны с главой партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Виктором Медведчуком или принадлежали ему.



"Так же санкции были применены и против ряда других информационных ресурсов, распространявших антигосударственную пропаганду", - добавил Сергей Стерненко.



В частности, ограничения были введены против сайтов Шарий.нет, Страна.юа.



"В то же время, СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала "НАШ"", - говорится в тексте петиции.



Петицию создали 6 января 2022, 17 января она собрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения Владимиром Зеленским. Офис президента пока не комментировал петицию. В течение трех рабочих дней после изъятия нужного количества голосов он должен проинформировать о начале рассмотрения, которое должно состояться не позднее 10 рабочих дней после этого.

За 2021 год поступило более 20 исковых заявлений об обжаловании решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала "НАШ". Также ОАСК открыл производство по аннулированию лицензии "Наш 365" по иску Нацсовета на основании решения о результатах внеплановой безвыездной проверки, в котором говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной розни и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире.

Телеканал "НАШ" подал иск в ОАСК об отмене решения Нацсовета о назначении плановой проверки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb