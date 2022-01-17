Петиция к Зеленскому о санкциях против канала "НАШ" набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
Петиция на сайте президента Украины о санкциях в отношении телеканала "НАШ" набрала необходимое количество голосов
Об этом идет речь на сайте президента Владимира Зеленского.
Автор петиции, активист Сергей Стерненко подчеркнул, что на канале "транслируются антигосударственные выражения и пропаганда в интересах государства-агрессора".
Он отметил, что ранее СНБО наложил санкции на каналы "112", Zik, NewsOne, Ukrlive и "Первый независимый", которые связаны с главой партии "Оппозиционная платформа - При жизни" Виктором Медведчуком или принадлежали ему.
"Так же санкции были применены и против ряда других информационных ресурсов, распространявших антигосударственную пропаганду", - добавил Сергей Стерненко.
В частности, ограничения были введены против сайтов Шарий.нет, Страна.юа.
"В то же время, СНБО не рассматривал вопрос о применении ограничительных мер против телеканала "НАШ"", - говорится в тексте петиции.
Петицию создали 6 января 2022, 17 января она собрала 25 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения Владимиром Зеленским. Офис президента пока не комментировал петицию. В течение трех рабочих дней после изъятия нужного количества голосов он должен проинформировать о начале рассмотрения, которое должно состояться не позднее 10 рабочих дней после этого.
- За 2021 год поступило более 20 исковых заявлений об обжаловании решений Нацсовета о назначении или результатах внеплановых безвыездных проверок телеканала "НАШ". Также ОАСК открыл производство по аннулированию лицензии "Наш 365" по иску Нацсовета на основании решения о результатах внеплановой безвыездной проверки, в котором говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной розни и ненависти в высказываниях, распространенных в эфире.
- Телеканал "НАШ" подал иск в ОАСК об отмене решения Нацсовета о назначении плановой проверки.
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