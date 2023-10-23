Петиция к Зеленскому о демобилизации военных после 18 месяцев службы набрала более 25 тыс. голосов

Об этом идет речь на сайте электронных петиций.

"Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, поэтому существует неотложная необходимость урегулировать сроки. Неопределенность сроков службы приводит к ухудшению морально-психологического состояния военных. Следует особо учесть, что после начала полномасштабного вторжения первыми пришли в армию добровольцы и те, кто не собирался уклоняться от повесток. Выходит, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты - вместо этого, эти люди, без четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество", – пишет автор прошения Марина Смишко.

Женщина подчеркнула, что украинским защитникам нужен отдых для восстановления сил.

"Они, как физически, так и морально – истощены, и с каждым днем им становится труднее. Дети не видят родителей, родители – детей", – добавила она.

Поэтому Марина предлагает президенту дать военнослужащим, отслужившим 18 месяцев, отдых хотя бы на полгода или год.

Фото: Скрин

Поскольку петиция набрала более 25 тысяч голосов, теперь президент Украины должен рассмотреть ее и дать публичный ответ.

В то же время, семьи военных призывают 27 октября в 10:00 выйти на мирную акцию в своих городах. В частности, в Киеве активисты соберутся на Майдане Незалежности.

"Почти 2 года без отдыха, с постоянным стрессом, с постоянной опасностью... Они сильны, но они не роботы! Они смело взяли оружие в начале войны, чтобы защитить нас! Давайте теперь защитим их, поддержим право на демобилизацию наших Защитников!" – призвала пользовательница Виктория Косогова.

Видео с такими же сообщениями распространяются и в другой соцсети.

Кроме того, 29 марта народный депутат Алексей Гончаренко инициировал петицию о демобилизации военных через 18 месяцев. На нее до сих пор нет ответа Зеленского.