Pet Shop Boys создали песню о диктатуре Путина
Британский дуэт Pet Shop Boys выпустил песню под названием "Living In The Past" о диктатуре президента России Владимира Путина
Клип к песне был опубликован на YouTube 10 февраля.
В песне от имени Владимира Путина рассказывается о желании диктатора походить на его предшественника - Иосифа Сталина.
"Я хочу, чтобы меня боялись, как все боялись его. Арестованы и расстреляны, но они все равно уважали его", - говорится в песне.
В тексте упоминается недавнее посещение Путиным нового памятника Сталину в Волгограде, разжигание войны в Украине и пренебрежительное отношение Путина к Западу. В клипе использованы кадры инаугурации президента РФ, видео с арестами во время протестов в России и открытие вышеупомянутого памятника.
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