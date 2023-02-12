Pet Shop Boys создали песню о диктатуре Путина

Клип к песне был опубликован на YouTube 10 февраля.

В песне от имени Владимира Путина рассказывается о желании диктатора походить на его предшественника - Иосифа Сталина.

"Я хочу, чтобы меня боялись, как все боялись его. Арестованы и расстреляны, но они все равно уважали его", - говорится в песне.

В тексте упоминается недавнее посещение Путиным нового памятника Сталину в Волгограде, разжигание войны в Украине и пренебрежительное отношение Путина к Западу. В клипе использованы кадры инаугурации президента РФ, видео с арестами во время протестов в России и открытие вышеупомянутого памятника.