Видео было опубликовано в Ютубе.

"Дым" – это первая в истории "Без Обмежень" видеоработа, когда эта же картинка, которую я нарисовал себе в голове – появилась на экране в деталях. Вот такое совпадение, столь точно и четко переданные эмоции, мысли, и вообще конект песни с видеорядом происходит очень редко. Я очень радуюсь тому, что получилось снять и смонтировать именно такой клип", - рассказал фронтмен и продюсер группы Сергей Танчинец.

В Киеве состоялся первый этап съемки клипа, отражающий повседневную жизнь группы. В видео можно увидеть, как Сергей готовится к концерту в гримерной, а команда и менеджмент занимаются привычными обязанностями: подключением микрофона, фотографированием и бытовым райдером.

Развязка клипа и его второй этап проходят на живописном пляже Адрага в Португалии, на берегу Атлантического океана. Это тот самый пляж, где несколько лет назад "Без обмежень" снял клип на песню "Зари запылали". В новой работе повторяется не только локация, но и детали: ребята воспроизвели кадры из предыдущего клипа, используя ту самую кровать, что стоит на том же месте, и тот же ракурс.

"Когда я узнал, что "Без Обмежень" планируют акустический благотворительный концерт в Лиссабоне, я сразу понял, что часть видеоработы на песню "Дым" нужно снять именно там - на том же пляже, на котором мы снимали "Зорі". Предыдущая работа – о настоящей любви и длине" ", – рассказал режиссер Влад Разиховский и добавил, что видеоработа "Зорі Запалали" стала абсолютным хитом и на этот момент набрала более 23 миллионов просмотров на YouTube.

"Дым" олицетворяет чувства людей, которые держатся за надежду из последних сил.

"Готовьте свои сердца. Эта песня является попыткой передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей. Переживаний, с которыми люди так или иначе сталкиваются в отношениях или в жизни в целом", - подчеркнул Танчинец.