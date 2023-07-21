Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура Песня о надежде и с отсылкой на "Зорі запалали": "Без обмежень" выпустил новый сингл "Дым"

Песня о надежде и с отсылкой на "Зорі запалали": "Без обмежень" выпустил новый сингл "Дым"

21 июля, 2023 пятница
11:07
Культура

В пятницу, 21 июля, украинская рок-группа "Без Обмежень" выпустила клип на новую песню "Дым" о надежде

Видео было опубликовано в Ютубе.

"Дым" – это первая в истории "Без Обмежень" видеоработа, когда эта же картинка, которую я нарисовал себе в голове – появилась на экране в деталях. Вот такое совпадение, столь точно и четко переданные эмоции, мысли, и вообще конект песни с видеорядом происходит очень редко. Я очень радуюсь тому, что получилось снять и смонтировать именно такой клип", - рассказал фронтмен и продюсер группы Сергей Танчинец.

В Киеве состоялся первый этап съемки клипа, отражающий повседневную жизнь группы. В видео можно увидеть, как Сергей готовится к концерту в гримерной, а команда и менеджмент занимаются привычными обязанностями: подключением микрофона, фотографированием и бытовым райдером.

Развязка клипа и его второй этап проходят на живописном пляже Адрага в Португалии, на берегу Атлантического океана. Это тот самый пляж, где несколько лет назад "Без обмежень" снял клип на песню "Зари запылали". В новой работе повторяется не только локация, но и детали: ребята воспроизвели кадры из предыдущего клипа, используя ту самую кровать, что стоит на том же месте, и тот же ракурс.

"Когда я узнал, что "Без Обмежень" планируют акустический благотворительный концерт в Лиссабоне, я сразу понял, что часть видеоработы на песню "Дым" нужно снять именно там - на том же пляже, на котором мы снимали "Зорі". Предыдущая работа – о настоящей любви и длине" ", – рассказал режиссер Влад Разиховский и добавил, что видеоработа "Зорі Запалали" стала абсолютным хитом и на этот момент набрала более 23 миллионов просмотров на YouTube.

"Дым" олицетворяет чувства людей, которые держатся за надежду из последних сил.

"Готовьте свои сердца. Эта песня является попыткой передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей. Переживаний, с которыми люди так или иначе сталкиваются в отношениях или в жизни в целом", - подчеркнул Танчинец.

  • 22 июня стало известно, что на двух концертах в столице Украины рок-группа "Без Обмежень" собрала 1,45 млн гривен в помощь украинским военным.
Новости
Мир
Читайте также:
Вогонь, пожежа
20 июля, 2023 четверг
Россиянам здесь не рады: подростки притащили снаряд в Украинский дом в Мариуполе и подожгли его, - советник мэра
20 июля, 2023 четверг
У Байдена заявили, что новая оборонная помощь от США поможет защитить украинские порты
путін пригожин
20 июля, 2023 четверг
Шеф MI-6 заявил, что Путин заключил соглашение с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру"
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.64
    Покупка 36.64
    Продажа 37.33
  • EUR
    Покупка 40.8
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 июля
11:41
В Киевсовете рассказали, что мешает установить мобильные укрытия в столице
11:36
Четыре человека, задержанные в апреле во время стычек возле Лавры, будут судить за хулиганство
11:29
газ
"Закачали газа больше, чем предполагалось": в Нафтогазе рассказали о подготовке к зиме
11:21
Российские ВМС заявили, что провели военные учения с боевой стрельбой в Черном море после выхода из "зернового соглашения"
11:21
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Можем сдерживать пехоту и легкую технику противника: Згурец объяснил, в чем преимущество кассетных боеприпасов
11:19
Вадим Пристайко
Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Пристайко
11:11
В Украине снизилось потребление электроэнергии: названа причина
11:09
ВСУ с декабря 2022-го не получили ни одной мины по контракту Минобороны почти на 1,4 млрд грн, - УП
11:02
Обновлено
Военные зафиксировали проникновение российских ДРГ на границы Черниговщины и Сумщины
11:00
Интервью
Представитель ГУР Юсов: об иранских баллистических ракетах, философии украинского сопротивления и путинских "консервах". Вторая часть
10:44
За несколько месяцев на войне в Украине погибли до 20 тысяч вагнеровцев, - разведка Британии
10:39
В Воздушных силах объяснили, почему ПВО нельзя поставить подальше от населенных пунктов
10:35
Китай может предоставлять военное оборудование России для войны против Украины, - советник Макрона
10:29
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 21 июля
10:25
Обзор
Российская элита начинает сомневаться в адекватности Путина и продвижении ВСУ благодаря кассетным бомбам. Акценты мировых СМИ 21 июля
10:22
Российская армия за сутки обстреляла 9 регионов Украины: 7 человек погибли, 10 ранены
10:17
Эксклюзив
В Донецкой области продолжаются бои за Старомайорское, ВСУ пытаются продвигаться в сторону Волновахи, - военнослужащий Войтко
10:16
СБУ задержала жителя Николаева, который во время оккупации инсценировал расстрелы односельчан
10:05
OPINION
Лидеры БРИКС избрали свои интересы, отбросив Россию
09:59
оружие
Полиция Финляндии заподозрила ультраправых в террористическом сговоре: якобы напечатали 3D-оружие для "расовой войны"
09:36
ВСУ имели успех и закрепляются на направлениях Новодаровка - Приютное, Новоданиловка - Вербовое и Роботино.
09:34
Эксклюзив
Вражеские ДРГ заходят на 4–5 км и устраивают засады, сейчас здесь фронт малой интенсивности, - политолог Бобиренко о ситуации в Сумской области
09:30
Эксклюзив
Контрнаступление Украины продолжается на поле боя, в дипломатии, экономике и информационной сфере, – представитель ГУР Юсов
09:11
Обновлено
РФ четвертый раз за неделю атаковала Одесщину: двое раненых, уничтожено 120 тонн агропродукции
08:57
На фото человек, работающий за компьютером
Северокорейские хакеры атаковали американскую ИТ-компанию, чтобы украсть криптовалюту
08:47
Эксклюзив
Армия РФ депортирует население из подтопленного левобережья Херсонщины во временно оккупированный Крым, - волонтер
08:39
В Венгрии заявили, что будут выступать против создания фонда для поддержки украинских военных на €20 млрд
08:36
Россия страдает от значительных структурных недостатков, которые скрываются за обороной - глава ЦРУ Бернс
08:30
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 680 россиян, 15 боевых бронемашин и 5 крылатых ракет за сутки
08:18
Ллойд Остин
Остин приказал отправить силы морской пехоты и дополнительные военные корабли к водам Ближнего Востока
08:13
В Швеции снова пытались публично сжечь Коран, - DW
08:07
OPINION
Россия может потерять "сирийский экспресс" в Черном море
07:57
На ЗАЭС привезли работников из 6 российских атомных станций
07:46
Эксклюзив
Любая услуга в оккупации – это российская паспортизация, – руководитель Северодонецкого МВГА о ситуации в городе
07:30
Эксклюзив
Несмотря на постоянное производство, в РФ не способны компенсировать израсходованный ракетный потенциал, - представитель ГУР Юсов
07:24
OPINION
Николай Княжицкий
Как сказал один мой коллега: "Ткаченко хотел быть хорошим всем: и офису, и "плюсам" и демократам и автократам"
07:23
Китай запустил в космос 4 новых спутника метеорологической группировки
07:10
Называла украинцев "фашистами": житель Молдовы оштрафовали почти на $1500 за видео в TikTok
06:27
Грузия значительно увеличила импорт российского газа за год
05:59
Блокирование РФ "зернового соглашения" ставит под угрозу собственные обязательства Кремля, - ISW
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV