Песня Baby Shark стала первым видео на YouTube, набравшем 10 млрд просмотров
Южнокорейская детская песня о малыше акулы установила рекорд – она первой набрала 10 млрд просмотров на видеоплатформе YouTube
Об этом сообщает Yonhap.
По данным Pinkfong Company, отметку в 10 млрд видео пересекло 13 января в 9 часов по киевскому времени.
На втором месте по количеству просмотров в YouTube находится популярная песня "Despacito" певцов Луиса Фонси и Daddy Yankee (более 7,7 млрд. просмотров).
Справка. Песня Baby Shark Dance впервые была обнародована в июне 2016 года. Уже в ноябре 2020 года песня попала в Книгу рекордов Гиннеса за видео с наибольшим количеством просмотров (7 млрд). С тех пор она занимает первую строчку уже 15 месяцев подряд.
- Напомним, 6 апреля 2018 года Ролик на песню Despacito Луиса Фонси и Дедди Янки собрал больше просмотров, чем Эд Ширан и Виз Халифа и пересек отметку в 5 млрд просмотров.
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