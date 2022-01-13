Песня Baby Shark стала первым видео на YouTube, набравшем 10 млрд просмотров

Об этом сообщает Yonhap.



По данным Pinkfong Company, отметку в 10 млрд видео пересекло 13 января в 9 часов по киевскому времени.



На втором месте по количеству просмотров в YouTube находится популярная песня "Despacito" певцов Луиса Фонси и Daddy Yankee (более 7,7 млрд. просмотров).



Справка. Песня Baby Shark Dance впервые была обнародована в июне 2016 года. Уже в ноябре 2020 года песня попала в Книгу рекордов Гиннеса за видео с наибольшим количеством просмотров (7 млрд). С тех пор она занимает первую строчку уже 15 месяцев подряд.

Напомним, 6 апреля 2018 года Ролик на песню Despacito Луиса Фонси и Дедди Янки собрал больше просмотров, чем Эд Ширан и Виз Халифа и пересек отметку в 5 млрд просмотров.