Песков заявил о невозможности "широкого празднования" в Мариуполе 9 мая

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на прямой язык Пескова во время интервью для российских СМИ.

"Широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас невозможно, Кремлю неизвестно о направлении в город любой официальной делегации", - заявил Песков.

"Когда планировал, но после огласки что-то пошло не так. Бывает. Спасибо всем причастным, кто помог отменить этот шабаш на костях", - прокомментировал заявление Андрющенко.

Напомним, что Андрющенко сообщил о подготовке оккупантов к "празднику" 9 мая в Мариуполе: россияне восстанавливали советские памятники, разбирали завалы и заставляли мариупольцев вытаскивать из-под руин тела погибших.

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