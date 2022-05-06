Песков заявил о невозможности "широкого празднования" в Мариуполе 9 мая
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о российских торжествах в Мариуполе по случаю 9 мая и сообщил о невозможности "широкого празднования"
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на прямой язык Пескова во время интервью для российских СМИ.
"Широкое празднование Дня Победы в Мариуполе сейчас невозможно, Кремлю неизвестно о направлении в город любой официальной делегации", - заявил Песков.
"Когда планировал, но после огласки что-то пошло не так. Бывает. Спасибо всем причастным, кто помог отменить этот шабаш на костях", - прокомментировал заявление Андрющенко.
- Напомним, что Андрющенко сообщил о подготовке оккупантов к "празднику" 9 мая в Мариуполе: россияне восстанавливали советские памятники, разбирали завалы и заставляли мариупольцев вытаскивать из-под руин тела погибших.
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