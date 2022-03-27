Песков заявил, что у России нет олигархов, а все миллиардеры – честные бизнесмены и их ограбили, введя санкции

Об этом сообщает российское РБК со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, информирует Эспрессо.TV

"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов) грабили путешественников - вот что произошло. Эти бизнесмены - не олигархи, а Байден гордится, что отнял у них все, хотя за яхты, самолеты и дома были уплачены налоги и заплачены деньги, на которые развивалась экономика США и Западной Европы», – сказал Песков.

Спикер Путина заявил, что "олигарх — это бизнесмен, доставшийся властям, а единственный олигарх, в последнее время доставшийся властям, это экспрезидент США Трамп".

"У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский", – сказал Песков.

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