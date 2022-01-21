Песков заявил, что Турция готова пригласить на встречу Зеленского и Путина террористов "ДНР" и "ДНР"

Об этом пишет ТАСС.



"Мы слышали также заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание", – заявил Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что ему было бы интересно узнать отношение "украинских оппонентов" к этому.



Дмитрий Песков отметил, что президент России не планирует пока никаких контактов с главой Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.



"Пока телефонных переговоров в графике нет. Но они могут быстро появляться при необходимости", - подытожил он.

Как сообщалось ранее, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".

Эрдоган выразил надежду на скорейшую встречу Зеленского с Путиным лицом к лицу в Турции.

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