Песков заявил, что Турция готова пригласить на встречу Зеленского и Путина террористов "ДНР" и "ДНР"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция готова пригласить к диалогу Владимира Зеленского и Владимира Путина участников "ЛДНР"
Об этом пишет ТАСС.
"Мы слышали также заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить представителей Донбасса. Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание", – заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что ему было бы интересно узнать отношение "украинских оппонентов" к этому.
Дмитрий Песков отметил, что президент России не планирует пока никаких контактов с главой Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.
"Пока телефонных переговоров в графике нет. Но они могут быстро появляться при необходимости", - подытожил он.
- Как сообщалось ранее, Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".
- Эрдоган выразил надежду на скорейшую встречу Зеленского с Путиным лицом к лицу в Турции.
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