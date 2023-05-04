Песков заявил, что США атаковали Кремль руками Украины: в Вашингтоне отреагировали
Спикер президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что за атакой беспилотника на Кремль стоит Украина, которой США якобы приказали это сделать
Об этом Песков сказал журналистам 4 мая, передаёт ТАСС.
"Попытки от этого откреститься - и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже выполняет это. , что ему говорят делать", - сказал спикер президента РФ.
В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал обвинения Кремля бессмысленными, передает CNN .
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая. Киев свою причастность отрицает.
- Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал убить Зеленского .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.37
Покупка 37.37Продажа 37.92
-
EUR
Покупка 40.99Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное