Песков заявил, что США атаковали Кремль руками Украины: в Вашингтоне отреагировали

Об этом Песков сказал журналистам 4 мая, передаёт ТАСС.

"Попытки от этого откреститься - и в Киеве, и в Вашингтоне - они, конечно, абсолютно смехотворны. Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях, о таких терактах, принимаются не в Киеве. А именно в Вашингтоне. А Киев уже выполняет это. , что ему говорят делать", - сказал спикер президента РФ.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал обвинения Кремля бессмысленными, передает CNN .