Песков заявил, что шансов у "зернового соглашения" нет

Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью "Известиям".

"Здесь вряд ли можно предрекать какое-либо окончательное решение, можно только констатировать, что если судить де-факто по тому, что у нас есть, то шансов у этого соглашения нет", - заявил он.

По словам Пескова, соглашение подразумевает "дело" со стороны договаривающихся государств: "И вот часть этого дела была сделана, а вторая часть, которая касалась РФ, не была сделана".

Он также заявил, что РФ якобы "несколько раз шла на уступки" и продлевала соглашение.

"Поэтому если констатировать то, что у нас сейчас есть, то, конечно, перспектив нет, нет оснований для его продления. Потому что до сих пор то, что нам было обещано, не сделано", - добавил он.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продлевали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для его продления оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

4 июня российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в том числе РФ, проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.

5 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что не видит перспектив продления "зернового соглашения".

А уже во вторник, 13 июня, сам Путин заявил, что Россия думает о выходе из зерновой сделки, поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов.