Песков заявил, что Россия не будет прекращать огонь во время переговоров с Украиной

Об этом сообщает медиагруппа РБК.



По словам Пескова, режим прекращения огня на время переговоров между Киевом и Москвой не будет действовать. Это решение он объясняет тем, что украинские силы якобы могут использовать это время для перегруппировки.



"Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно и это, конечно, усложняет процесс", - считает Песков.

Переговоры Украины и России находятся на финальной стадии, - Краев.

Напомним, 18 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиции Украины на переговорах с РФ остаются неизменными: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.