Песков заявил, что Россия не будет прекращать огонь во время переговоров с Украиной
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена прекращать огонь на время переговоров с Украиной
Об этом сообщает медиагруппа РБК.
По словам Пескова, режим прекращения огня на время переговоров между Киевом и Москвой не будет действовать. Это решение он объясняет тем, что украинские силы якобы могут использовать это время для перегруппировки.
"Дело в том, что остановка операции, любая остановка, используется националистическими подразделениями для перегруппировки, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно и это, конечно, усложняет процесс", - считает Песков.
- Переговоры Украины и России находятся на финальной стадии, - Краев.
- Напомним, 18 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что позиции Украины на переговорах с РФ остаются неизменными: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.
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