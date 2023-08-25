Песков заявил, что Путин не поедет на саммит G20 в сентябре

Об этом сообщило издание РИА Новости.

"Путин не планирует поездки на саммит G20 в Индию, который пройдет в сентябре, заявил Песков. Главный акцент сейчас – специальная военная операция, отметил он", - говорится в публикации.

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Что известно о грядущем саммите G20 в Индии

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

Группа 20 (G20), созданная в 1999 году, состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции . , Великобритании, США и Европейского союза. Итого приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и примерно две трети населения мира.