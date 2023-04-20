Песков заявил, что главная цель войны РФ - не дать Украине вступить в НАТО
В связи с прибытием генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главная цель войны РФ - не допустить вступления Украины в Альянс
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
"Недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации", - говорится в сообщении.
Песков объясняет свое заявление тем, что в противном случае "это будет серьезной, существенной угрозой для России, ее безопасности".
- Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ согласится рассматривать "мирный план" по прекращению войны против Украины, который будет учитывать интересы Москвы.
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