Песков заявил, что главная цель войны РФ - не дать Украине вступить в НАТО

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

"Недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации", - говорится в сообщении.

Песков объясняет свое заявление тем, что в противном случае "это будет серьезной, существенной угрозой для России, ее безопасности".