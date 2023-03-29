Об этом пишет российский Интерфакс.

Песков уклонился от ответа на вопрос, когда завершится война России против Украины.

"Эти оценки должны давать специалисты - министерство обороны", - сказал спикер Путина.

При этом Песков заявил, что "гибридная война враждебных стран против РФ" продлится долго.

"А если вы имеете в виду войну в широком контексте – противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, развязанная по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", - сказал "голос" Путина.