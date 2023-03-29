Песков заявил, что "гибридная война Запада против РФ" продлится долго
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "гибридная война враждебных стран против РФ" будет продолжаться долго, и призвал россиян объединяться вокруг президента
Об этом пишет российский Интерфакс.
Песков уклонился от ответа на вопрос, когда завершится война России против Украины.
"Эти оценки должны давать специалисты - министерство обороны", - сказал спикер Путина.
При этом Песков заявил, что "гибридная война враждебных стран против РФ" продлится долго.
"А если вы имеете в виду войну в широком контексте – противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, развязанная по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", - сказал "голос" Путина.
- По данным СМИ, Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго .
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