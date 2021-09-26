Песков врал. Лавров подтвердил, что ЧВК "Вагнера" собирается в Мали

Такую новость вечером в субботу, 25 сентября 2021 года, распространил российский "Интерфакс", передает Еспресо.TV .



"Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой военный контингент, там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами", - сказал он в субботу журналистам на полях Генассамблеи ООН.



По словам Лаврова, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там, по-прежнему правят бал".



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"Поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании", - подчеркнул глава российского МИД РФ.



Перед тем французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что в Мали обсуждают возможность соглашения с российской частной военной компанией "Вагнер" по подготовке малийских военнослужащих и обеспечения безопасности руководства страны.



В ответ глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных .



Недовольство возможным контракту Мали с ЧВК "Вагнера" выразила и Германия.



В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг ведения любых переговоров между Россией и Мали по данному поводу.

Напомним, боевики ЧВК "Вагнера", включая своего предводителя, отставного офицера ГРУ ГРШ РФ Дмитрием Уткина (он же "Вагнер") активно действовали против защитников Украины в Донбассе, а сейчас "работают" в Сирии и Центрально-Африканской Республике (ЦАР) .

Кроме того, в ОРДЛО с их помощью Россия со временем "зачистила" слишком самостоятельных глав местных формирований сепаратистов.

По словам российского независимого аналитика Славы Рабиновича, в ЦАР они не столько поддерживают местный режим, сколько охраняют хранилища с валютой и драгоценностями верхушки Кремля.

ЧВК "Вагнера" фактически является частной армией семейного клана Путина и лично подчинена его "повару", древнем члену питерской мафии Евгению Пригожину, человека с криминальной биографией еще со времен СССР.





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