Об этом пишет The Guardian .

По данным собеседников издания, это была вечеринка на квартире одного высокопоставленного чиновника. Некоторые из присутствующих гостей, среди которых были представители так называемой культурной и политической элиты, произнесли тост за новый год, в котором они выразили надежду на мир и возвращение к нормальной жизни.

"Я полагаю, вы ждете, что я что-нибудь скажу, - поднял бокал Песков и добавил: - Все станет гораздо сложнее. Это займет очень много времени".

Тост Пескова произвел неприятное впечатление на гостей.

"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами и мы должны готовиться к долгому пути", - сказал журналистам на условиях анонимности один из присутствовавших.