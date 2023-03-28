Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
Спикер президента России Дмитрий Песков заявил представителям элиты РФ на праздничном ужине в конце декабря, что война против Украины будет долгой
Об этом пишет The Guardian .
По данным собеседников издания, это была вечеринка на квартире одного высокопоставленного чиновника. Некоторые из присутствующих гостей, среди которых были представители так называемой культурной и политической элиты, произнесли тост за новый год, в котором они выразили надежду на мир и возвращение к нормальной жизни.
Тост Пескова произвел неприятное впечатление на гостей.
"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами и мы должны готовиться к долгому пути", - сказал журналистам на условиях анонимности один из присутствовавших.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что война в Украине продлится еще год , ведь РФ демонстрирует пренебрежение к жизни как украинцев, так и своих военных.
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