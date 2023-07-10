Песков утверждает, что Путин после мятежа встречался с Пригожиным
Через 5 дней после мятежа президент РФ Владимир Путин встретился с предводителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным в Кремле
Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Действительно, у президента была такая встреча. Он пригласил на нее 35 человек. Все командиры отделений и руководство роты. В том числе и сам Пригожин. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что общение длилось около трех часов.
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Подробности не раскрываются, но якобы известно о темах во время встречи.
"Мы можем сказать, что президент дал оценку действиям компании на фронте во время СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня", - добавил он.
В то же время Путин предложил НПК Вагнера трудоустройство: "Сами командиры представили свою версию произошедшего. Они подчеркнули, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Они также сказали, что готовы продолжать воевать за родину".
Что известно о мятеже Пригожина
23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.
26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ЧВК Вагнера три варианта будущих действий.
27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует предводитель ЧВК Евгений Пригожин.
В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.
3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет находиться там постоянно. Очевидно, речь идет о переброске части вагнеровцев.
6 июля Лукашенко сообщил , что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.
Федеральная разведывательная служба Германии могла прослушивать разговор самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и Евгения Пригожина во время мятежа вагнеровцев в России.
Разведка Великобритании 9 июля проанализировала , как пропагандистские российские СМИ освещали вооруженный мятеж наемников ЧВК Вагнера во главе с предводителем Евгением Пригожиным. По мнению экспертов, это происходило в три этапа.
Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .
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