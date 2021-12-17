Песков: Украина потеряна для России как союзник и партнер

Об этом сообщает ТАСС.

"Утрачена ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на этом этапе - да, полностью", - сказал он.

По словам Пескова, россияне и украинцы останутся "братскими народами".

"Братский народ потерять нельзя, он остается братским народом. Сколько у нас живет украинцев, сколько там живет россиян – мы останемся братским народом. Да, власть может пытаться народ обманывать, внушать ненависть к россиянам, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", - добавил Песков.

Он считает, что Украина "враждебно относится" к России.

"Вы видите конкретные действия по обрубке всех концов, имеющих хоть какое-то отношение к России. То есть просто обрубаются от капилляров к центральным артериям наши двусторонние отношения – точнее, они уже были обрублены. Поэтому отношений как таковых нет", - сказал спикер Путина.

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