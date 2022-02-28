Песков, Скабеева, Фридман и Прилепин: ЕС ввел санкции против 26 олигархов и пропагандистов
Евросоюз опубликовал санкционный список из 26 человек, в который попали российские олигархи и пропагандисты, санкции вступают в силу уже 28 февраля
Об этом идет речь в официальном документе ЕС.
"24 февраля 2022 года Европейский Совет решительно осудил Российскую Федерацию за неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Украины. Своими незаконными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Европейский Совет согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые дадут массовые и суровые последствия для России в ее действиях. Учитывая серьезность ситуации, Рада считает, что в состав следует добавить 26 человек и одно юридическое лицо", - говорится в тексте документа.
Итак, в санкционный список попали:
- Игорь Сечин, гендиректор Роснефти;
- Николай Токарев, гендиректор Транснефти;
- Алишер Усманов, владелец USM Holdings;
- Петр Авен, совладелец и президент Альфа-Банка;
- Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка;
- Сергей Ролдугин, друг детства Владимира Путина;
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина;
- Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр РФ;
- Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ;
- Виталий Савельев, министр транспорта РФ;
- Андрей Турчак, один из руководителей "Единой России";
- Тигран Кеосаян, пропагандист и муж Маргариты Симоньян;
- Ольга Скабеева, пропагандистка;
- Александр Пономаренко, олигарх;
- Модест Колеров, пропагандист;
- Роман Бабаян, пропагандист;
- Захар Прилепин, пропагандист;
- Антон Красовский, пропагандист;
- Аркадий Мамонтов, пропагандист;
- Сергей Пинчук, заместитель главнокомандующего Черноморским флотом РФ;
- Алексей Авдеев, заместитель командующего войсками Южного военного округа;
- Рустам Мурадов, заместитель командующего войсками Южного военного округа;
- Андрей Сычевой, командующий одной из армий Южного военного округа;
- Геннадий Тимченко, олигарх, владелец Volga Group;
- Алексей Мордашов, олигарх, владелец Северстали и акционер TUI Group;
- Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.
Для каждого лица в списке есть объяснение, за что против него вводятся санкции. В список также попала и российская страховая компания – "Согаз".
- Напомним, Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС.
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