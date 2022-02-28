Песков, Скабеева, Фридман и Прилепин: ЕС ввел санкции против 26 олигархов и пропагандистов

Об этом идет речь в официальном документе ЕС.



"24 февраля 2022 года Европейский Совет решительно осудил Российскую Федерацию за неспровоцированную и неоправданную военную агрессию против Украины. Своими незаконными военными действиями Россия грубо нарушает международное право и принципы Устава ООН, подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Европейский Совет согласовал дальнейшие ограничительные меры, которые дадут массовые и суровые последствия для России в ее действиях. Учитывая серьезность ситуации, Рада считает, что в состав следует добавить 26 человек и одно юридическое лицо", - говорится в тексте документа.



Итак, в санкционный список попали:

Игорь Сечин, гендиректор Роснефти;

Николай Токарев, гендиректор Транснефти;

Алишер Усманов, владелец USM Holdings;

Петр Авен, совладелец и президент Альфа-Банка;

Михаил Фридман, совладелец Альфа-Банка;

Сергей Ролдугин, друг детства Владимира Путина;

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина;

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер-министр РФ;

Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ;

Виталий Савельев, министр транспорта РФ;

Андрей Турчак, один из руководителей "Единой России";

Тигран Кеосаян, пропагандист и муж Маргариты Симоньян;

Ольга Скабеева, пропагандистка;

Александр Пономаренко, олигарх;

Модест Колеров, пропагандист;

Роман Бабаян, пропагандист;

Захар Прилепин, пропагандист;

Антон Красовский, пропагандист;

Аркадий Мамонтов, пропагандист;

Сергей Пинчук, заместитель главнокомандующего Черноморским флотом РФ;

Алексей Авдеев, заместитель командующего войсками Южного военного округа;

Рустам Мурадов, заместитель командующего войсками Южного военного округа;

Андрей Сычевой, командующий одной из армий Южного военного округа;

Геннадий Тимченко, олигарх, владелец Volga Group;

Алексей Мордашов, олигарх, владелец Северстали и акционер TUI Group;

Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка.

Напомним, Швейцария введет против РФ все санкции, введенные ЕС.

Для каждого лица в списке есть объяснение, за что против него вводятся санкции. В список также попала и российская страховая компания – "Согаз".