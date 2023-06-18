Песков считает "демилитаризацию Украины" почти выполненной. Кулеба отреагировал
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "демилитаризация Украины" почти выполнена. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на это заявление и заметил, что ждет "следующих серий"
Об этом он написал в своем facebook.
В субботу Песков заявил, что демилитаризация Украины во многом выполнена, поскольку наша страна "все меньше использует свое оружие, и все больше - западное".
Он также утверждает, что НАТО под руководством США "все больше влезает в конфликт", что заставляет РФ прибегать к более решительным мерам.
"Это приводит к тому, что конфликт затягивается. Это приводит к тому, что ситуация в Европе становится более напряженной, непредсказуемой. Это обязывает Россию принимать более решительные меры для обеспечения безопасности", - заявил пресс-секретарь Путина.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь отреагировал на такой комментарий Пескова и предугадал, каких еще заявлений следует ждать от РФ дальше.
"В следующих сериях: Фактически все задачи СВО выполнены. Украина как член ЕС и НАТО не сможет напасть на Россию, Крым больше не является бременем для российского бюджета, нацисты остались только в России, а потери российских солдат и техники в Украине, о которых мы никому не расскажем, помогли нам исправить ошибки и сделать Россию более сильной. Россия сильна как никогда", - пишет он.
Он пояснил, что Путин сможет объяснить россиянам и потерю Крыма, и проигрыш в войне, а также отметил, что жизнь без современной России возможна.
"Главное для партнеров - не бояться глобальных изменений и не останавливаться в поддержке Украины. Жизнь без современной России возможна. А мы ежедневно работаем над новым оружием для Сил обороны Украины, над укреплением мировой коалиции в поддержку Формулы мира и восстановлением Украины. Все это будет ", – добавил глава МИД.
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