Песков прокомментировал возможность поездки Путина на оккупированный Россией Восток Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин посетит оккупированный Восток Украины тогда, "когда придет время"
Об этом Песков сказал в интервью пропагандистскому изданию "Известия".
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, то такая поездка состоится", - рассказал Песков и добавил, что у России "большие планы" по развитию Донбасса.
Также Песков цинично заявил, что на оккупированных Россией территориях "и строительство ведется, и вводятся новые объекты, принимаются энергичные меры по восстановлению всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".
- Напомним, Вооруженные силы Украины удачно ведут контрнаступление на западе Херсонской области и закрепились на территории за рекой Северский Донец Донецкой области.
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