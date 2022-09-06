Песков прокомментировал возможность поездки Путина на оккупированный Россией Восток Украины

Об этом Песков сказал в интервью пропагандистскому изданию "Известия".

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, то такая поездка состоится", - рассказал Песков и добавил, что у России "большие планы" по развитию Донбасса.

Также Песков цинично заявил, что на оккупированных Россией территориях "и строительство ведется, и вводятся новые объекты, принимаются энергичные меры по восстановлению всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Напомним, Вооруженные силы Украины удачно ведут контрнаступление на западе Херсонской области и закрепились на территории за рекой Северский Донец Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb