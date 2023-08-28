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Главная Мир Песков признался, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального объявления его смерти.

Песков признался, что Путин выразил соболезнования семье Пригожина до официального объявления его смерти.

28 августа, 2023 понедельник
16:28
Мир

Спикер президента РФ Дмитрий Песков проговорился, что Владимир Путин выразил соболезнования семье главаря ЧВК Вагнера Пригожина до официального объявления его смерти

Об этом он сказал журналистам 28 августа, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина 24 августа во время встречи с предводителем "ДНР" Денисом Пушилиным. Однако, это произошло до официального объявления Следственного комитета РФ о том, что Пригожин действительно погиб в том самолете.

"Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было ждать экспертизу. Но в этом случае, конечно, были совершенно очевидными подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, свидетельствовали об этом, поэтому президент выразил соболезнования во время беседы с Пушилиным, но, конечно, для юридических процедур необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера (27 августа - ред.), о чем было сказано в соответствующем заявлении СК", - заявил Песков.

Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным

23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.

По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина непричастна к падению самолета Пригожина и пошутил, что это "не та помощь с самолетами, которую просила Украина".

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.

Новости
Россия
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Евгений Пригожин
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