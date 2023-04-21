Об этом сообщают российские СМИ.

"Конечно. Здесь также есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры предприниматься", - пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли РФ реагировать на такие шаги.

С предложением расторгнуть договор аренды участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в горсовете в начале апреля партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства.