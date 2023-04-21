Песков пригрозил расторгнуть договор аренды земли с посольством Украины в РФ
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на решение Киева расторгнуть договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства
Об этом сообщают российские СМИ.
"Конечно. Здесь также есть земля под посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры предприниматься", - пояснил представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли РФ реагировать на такие шаги.
С предложением расторгнуть договор аренды участка земли, на котором расположено здание посольства, выступила в горсовете в начале апреля партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства.
- 20 апреля столичный совет расторг договор аренды земли с посольством России и просит Кабмин вернуть имущество к собственности государства.
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