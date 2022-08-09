Песков пригрозил, что россияне "сразу демилитаризуют" завод по производству "байракторов" в Украине

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков пообещал, что завод по производству турецких беспилотников в Украине "сразу попадет под демилитаризацию".

По его словам, факт появления такого завода "лишь продолжит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью "специальной операции".

Напомним, ранее сообщалось , что турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар"

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