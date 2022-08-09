Песков пригрозил, что россияне "сразу демилитаризуют" завод по производству "байракторов" в Украине
Россия грозится уничтожить завод по производству ударных беспилотников "Байрактар", который должен построить в Украине
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Песков пообещал, что завод по производству турецких беспилотников в Украине "сразу попадет под демилитаризацию".
По его словам, факт появления такого завода "лишь продолжит страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью "специальной операции".
- Напомним, ранее сообщалось , что турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.59
Покупка 38.59Продажа 39.58
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40.09
- Актуальное
- Важное